ZooParc Overloon

ZooParc Overloon stuurt witte tijger weg vanwege uitsterfbeleid: afscheid van 'iconisch dier'

ZooParc Overloon neemt afscheid van een bijzonder dier. De Brabantse dierentuin stuurt de witte tijger Asia, geboren in 2014, naar een dierenpark in Frankrijk. Aanleiding is een uitsterfbeleid voor witte tijgers binnen het Europese fokprogramma. Witte tijgers zijn in werkelijkheid Bengaalse tijgers met een genetische afwijking.

In het wild leven geen witte tijgers: ze zijn niet in staat om te overleven en ze hebben vaker lichamelijke problemen. Omdat ze er wel indrukwekkend uitzien, werd in het verleden besloten om in dierentuinen toch met de onzuivere bloedlijn door te fokken. Daar is men nu mee gestopt.

Er kwam een uitsterfbeleid. "De dieren mogen zich niet meer voortplanten en zullen op termijn verdwijnen uit de erkende Europese dierentuinen", legt ZooParc-dierenmanager Steven van den Heuvel uit. In overleg met managementprogramma mag Asia haar laatste jaren slijten met een andere witte tijger in Zoo de la Flèche in Frankrijk.



Polen

ZooParc Overloon noemt haar "een iconisch en geliefd dier". De komende weken is ze nog te zien voor het publiek. "Het is fijn dat we een goede plek voor haar hebben kunnen vinden bij een dierentuin die is aangesloten bij de European Association for Zoos and Aquaria." Na het vertrek van de witte tijger verwelkomt het Brabantse park een nieuwe amoertijger vanuit Polen.