Efteling

Efteling-bezoeker gebruikt 3D-printer om zelf een Danse Macabre-souvenir te maken

Een creatieve Efteling-bezoeker heeft zijn eigen Danse Macabre-souvenir gecreëerd met behulp van een 3D-printer. Guus de Kroon was afgelopen zondag in het attractiepark, waar hij op zoek ging naar een beeldje van het Onnoembare: het duivelse personage uit het spookspektakel.

Hij kwam van een koude kermis thuis. "Iedere keer ben ik weer onder de indruk van hoe de Efteling het Onnoembare tot leven brengt in de vorm van beeldjes", vertelt De Kroon aan Looopings. "In de giftshop was echter geen item te vinden dat de parkversies evenaart."

Daarop besloot de creatieve liefhebber een beeld in het park vast te leggen. Hij maakte met zijn smartphone 56 foto's van een duivelse kattenkop die prijkt op het Kabinet der Vermisten, bij de uitgang van Danse Macabre. "Die beelden heb ik thuis met photogrammetry-software omgezet in een 3D-model."



Levensecht

Zo kwam even later een levensechte Danse Macabre-creatie uit de 3D-printer rollen. De Kroon is gespecialiseerd in het toepassen en ontwikkelen van virtual reality en AI. In een filmpje is te zien hoe het digitale model oogt en hoe het printen verliep.