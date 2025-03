Efteling

Efteling Grand Hotel is populair: eerste twee dagen zitten al vol

De langverwachte opening van het Efteling Grand Hotel zorgt voor een stormloop op reserveringen. Sinds dinsdagochtend is het mogelijk om een verblijf te boeken met een aankomstdatum vanaf vrijdag 1 augustus. Daar bleek veel animo voor: er stonden gisteren meer dan 22.000 mensen in een digitale wachtrij.

Inmiddels zijn voor verschillende dagen in de zomer al geen reserveringen meer beschikbaar. Zo zit het openingsweekend - vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus - op dit moment helemaal vol. Dat geldt ook voor woensdag 17 en donderdag 18 september.

Wie met vijf volwassenen langs wil komen, kan eveneens niet meer in het hotel terecht op vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus. Ook drie zaterdagen in september zijn voor die gezelschappen volgeboekt: 13, 20 en 27 september.



Capaciteit

Af en toe komen toch weer extra plekken beschikbaar, bijvoorbeeld wanneer bestaande boekingen worden geannuleerd of verplaatst. Mogelijk heeft de Efteling ook nog wat capaciteit achter de hand voor maandag 17 maart, als iedereen een reservering kan plaatsen.



Nu is dat alleen nog mogelijk voor personen die een inlogcode hebben ontvangen voor de online voorverkoop. Voor abonnementhouders die op zoek zijn naar korting is een handjevol kamers gereserveerd. Zij moeten op goed geluk telefonisch contact opnemen met het park.



Entreekaarten

Een reguliere boeking bij het Efteling Grand Hotel is inclusief parkeren en entreekaarten voor alle verblijfsdagen. De prijzen zijn variabel, op basis van vraag en aanbod. Twee personen zijn van maandag 1 op dinsdag 2 september bijvoorbeeld 485 euro (Premium Deluxe) tot 1210 euro (Excellence Torensuite) kwijt.