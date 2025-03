Efteling

Foto's: bijzondere klok geplaatst in gevel van Efteling Grand Hotel

Bij het nieuwe Efteling Grand Hotel is vanochtend een bijzonder decorelement gearriveerd: een gigantische klok. Het immense gevaarte - de zogeheten Magische Pendule - werd op een oplegger naar de Efteling gebracht. Daar is het onderdeel zojuist omhoog gehesen en geïnstalleerd in de gevel.

Maandagochtend werd het hoogste punt van het Grand Hotel bereikt, door op 39 meter hoogte een piron te monteren. Slechts één dag later vindt op de bouwplaats opnieuw een belangrijk moment plaats. De klok was het laatste ontbrekende grote decorstuk.

De blikvanger bestaat uit een wijzerplaat met raadselachtige symbolen en cijfers. Efteling-fans zullen op de buitenste ring silhouetten herkennen van onder meer Pardoes, een paddenstoel, een vleermuis, een kroon, een krakeling, een vliegende heks, een eekhoorn, een harp, een heraut en een ruiter.



Twinkel

Daarbovenop zijn twee kleinere cirkels zichtbaar met meer iconen, waaronder een twinkel, een stuurwiel, een koets, een sleutel, een zwaan, een paard en een roos. De tijd aflezen wordt waarschijnlijk lastig: de klok lijkt vooral bedoeld te zijn als sprookjesachtige versiering. In de introductie van de nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica werd de pendule al genoemd.



De klok hangt pal boven de 9 meter hoge arcadeboog die bezoekers straks vanaf het Eiland van de Vijf Zintuigen richting de Pardoes Promenade leidt: de Magische Poort. Eigenlijk zou daar ook een bewegende slinger komen te hangen, maar dat onderdeel is uiteindelijk geschrapt.