22.000 mensen in de rij: bizar veel animo voor boekingen Efteling Grand Hotel

Het luxe nieuwe Efteling Grand Hotel lijkt in de smaak te vallen bij het grote publiek. Wie dacht dat het nieuwe hotel te duur of the chic zou zijn voor Efteling-bezoekers heeft het mis: er is bizar veel animo voor het plaatsen van een boeking. Op dit moment staan meer dan 22.000 mensen in een digitale wachtrij.

Het reserveren van een kamer kan sinds vanochtend, maar alleen voor personen die een speciale code hebben. De code werd per mail verstuurd aan mensen die zich hebben aangemeld voor de online voorverkoop.

Op de eerste openingsdag variëren de prijzen van een kamer van het type premium deluxe voor twee volwassenen tussen de 569 en 619 euro. Een torenkamer kost dan maximaal 644 euro, een torensuite 919 tot 1459 euro. Verder zijn er junior suites voor 719 tot 769 euro en reguliere suites voor 744 tot 844 euro. Sommige suites hebben een balkon.



Parkeerservice

Een verblijf is inclusief toegangsbewijzen voor alle verblijfsdagen ter waarde van 53 euro per persoon per dag, een half uur eerder toegang tot het park, een ontbijt in Brasserie 7, toegang tot het zwembad en de spa en gratis parkeren inclusief parkeerservice. Inchecken kan vanaf 15.00 uur, uitchecken moet vóór 11.00 uur.



In het Efteling Grand Hotel, gelegen in het entreegebied van het attractiepark, is tegelijkertijd plek voor maximaal 644 gasten, verspreid over 140 kamers en suites. Het complex bestaat ook uit meerdere restaurants en winkels.