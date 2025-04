Efteling

In deze nieuwe Efteling-suite luister je de hele dag naar Carnaval Festival-muziek

In de nieuwe Jokie & Jet Suite in het Efteling Wonder Hotel kunnen gasten de hele dag luisteren naar de muziek van Carnaval Festival. Dankzij een sensor wordt elke keer dat iemand door de gang loopt het liedje Jokie En Jet Gaan De Wereld Rond gestart, gebaseerd op de beroemde Carnaval Festival-oorwurm van Toon Hermans.

Logees hoeven echter niet te vrezen dat ze gillend gek worden door de feestelijke intermezzo's: de muzieksensor kan uitgezet worden met een knop bij de deur. Vanavond slapen er voor het eerst mensen in de nieuwe themakamer, die in februari werd aangekondigd.

De Jokie & Jet Suite van 53 vierkante meter vervangt de Circus Suite. Naast twee tweepersoonsbedden - waaronder een luchtballonbed in de torenkamer - en een groene badkamer zorgde de Efteling voor kleurrijk meubilair, vloerbedekking met confetti en een kast in de vorm van een hutkoffer.



Piccolo

Verder treffen gasten een interactief spel met rode lampjes en een Carnaval Festival-piccolo met de naam Lenni aan. Dankzij een uitschuifbaar bed kunnen er in totaal vijf personen slapen. Het is voor het eerst dat een hotelkamer in het teken staat van de Carnaval Festival-figuren.



Het Efteling Wonder Hotel ging vandaag weer open na een maandenlange verbouwing. Daarbij werd de volledige benedenverdieping vernieuwd. Ook de Sneeuwwitje Suite en Assepoester Suite kregen een opknapbeurt. Eind dit jaar presenteert de Efteling wederom één of meerdere nieuwe suites. Het thema is nog geheim.