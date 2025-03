Efteling

Foto's: Efteling bereikt hoogste punt Grand Hotel, ontwerper geeft tekst en uitleg

De Efteling heeft deze week een langverwachte mijlpaal behaald op de bouwplaats van het nieuwe Efteling Grand Hotel. Na jaren met diverse tegenslagen werd maandagochtend het hoogste punt van het 39 meter hoge hotelgebouw bereikt. Dat gebeurde door een spitse piron van 4 meter op het koepeldak te bevestigen, in het bijzijn van personeel en pers.

Hoofdontwerper Sander de Bruijn ziet de toevoeging van het hotel als de voltooiing van een drie-eenheid in het entreegebied, na de bouw van het Huis van de Vijf Zintuigen in 1995 en het Efteling Theater in 2002. "Heel lang is hier heel weinig gebeurd en eigenlijk pakken we de draad weer op na het theater met de komst van het Efteling Grand Hotel", legt hij uit.

Het Grand Hotel is het grootste gebouw dat de Efteling ooit neerzette. De Bruijn liet zich inspireren door de bestaande theatergevel, met een "stijl die enigszins bij het theater aansluit" "Dat zijn toch een soort familieleden van elkaar", zegt hij over beide bouwwerken. Verder haalde hij inspiratie uit Scandinavië. De ontwerper spreekt over de "Vlaams-Nederlandse Renaissance, die in Denemarken heel veel voorkomt".



The Grand Budapest Hotel

Ook de film The Grand Budapest Hotel uit 2014 vormde een inspiratiebron. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Efteling-hotel stond de locatie niet direct vast: er is wat heen en weer geschoven. Zo was er aanvankelijk een idee om het gebouw meer richting het bestaande Efteling Theater te plaatsen. In 2020 werd de huidige plek vastgelegd.



De Bruijn vond het naar eigen zeggen belangrijk om een gebouw te ontwerpen met een herkenbaar silhouet, om zo de skyline van de Efteling te kunnen verrijken. Bovendien speelde mee dat het hotel van alle kanten zichtbaar is. "Je moet met een concept komen dat geen voor- of achterkant heeft, ook al heeft het dat wel. Het moet aan alle kanten kloppen. Het moet zo solide zijn dat je jezelf niet moet gaan afvragen: kan het daar wel staan?"







Dakterras

Niet alle plannen konden uitgevoerd worden. De Bruijn en hotelmanager Alex van Gastel hoopten aanvankelijk een dakterras te kunnen realiseren, bijvoorbeeld met een rooftop bar. Er is meermaals over gesproken, maar uiteindelijk werd het idee geschrapt "om het maakbaar te krijgen", zo legt de ontwerper uit.



De Bruijn heeft nog wel één "grote droom", vertelt hij: de bouw van een station voor de Stoomtrein bij het hotel. Op een ontwerp uit 2022 was al een stationnetje zichtbaar. Tot nu toe zijn er echter geen concrete plannen om daadwerkelijk een station toe te voegen aan het entreegebied. "Ik vind: je zou het toch willen hebben." De ontwerper heeft de hoop nog niet opgegeven. "Komt tijd, komt raad."



Openingsdatum

Naar aanleiding van het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt is ook de openingsdatum aangekondigd: vrijdag 1 augustus 2025, meer dan zeven maanden later dan gepland. Het Efteling Grand Hotel telt zeven verdiepingen en 140 kamers en suites, die vanaf vandaag geboekt kunnen worden.