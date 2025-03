Efteling

Efteling Grand Hotel vanaf vandaag voor iedereen te reserveren

Iedereen kan vanaf vandaag een kamer boeken in het nieuwe Efteling Grand Hotel, dat op vrijdag 1 augustus opengaat. Vorige week was dat al mogelijk met behulp van een code, verstuurd aan personen die zich hadden aangemeld voor de voorverkoop. Nu staan de reserveringen open voor alle gasten.

Door de online voorverkoop zijn verschillende data al niet meer te boeken, waaronder de vrijdag en zaterdag van het openingsweekend. Het Efteling Grand Hotel heeft 140 kamers en suites in vier verschillende kleurenthema's, gebaseerd op het uitzicht: het Sprookjesbos, watershow Aquanura, entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en de Pardoes Promenade.

Een overnachting in een standaardkamer voor vier personen is in het laagseizoen mogelijk vanaf 585 euro. In het hoogseizoen lopen de prijzen op. Dan vraagt men voor dezelfde kamer al snel bijna 800 euro. Een nachtje in de Excellence Torensuite voor twee volwassenen en twee kinderen - inclusief entree - kost in de zomervakantie 1639 euro.



Zachtste bedden

"In de elegant ingerichte kamers en suites tot zes personen slaap je in de zachtste bedden en geniet je van kussens en dekbedden van de hoogste kwaliteit", laat de Efteling weten. Verder zijn er twee restaurants, twee winkels, een koffiebar en een zwembad met spafaciliteiten.



Bij een rondleiding op de bouwplaats werd afgelopen week duidelijk dat er de komende maanden nog een hoop moet gebeuren: veel ruimtes zijn nog leeg. Eigenlijk had het hotel al in 2024 af moeten zijn. Door verschillende problemen, waaronder het faillissement van een leverancier, liep het tientallen miljoenen euro's kostende megaproject vertraging op.