Efteling

Efteling-ijsjes gedumpt bij groothandel: verkocht voor 25 cent per stuk

Duizenden ijsjes die eigenlijk bedoeld waren voor de Efteling, zijn verkocht via een groothandel. In het attractiepark waren de afgelopen jaren Ola-ijsjes te koop met de naam Efteling Push-Up. Ze bestaan uit een bakje en een stokje waarmee 85 milliliter aan vanille-ijs omhoog geschoven kan worden.

De producten gaan uit het assortiment omdat er plastic in de verpakking zit. Dat is niet in lijn met de duurzaamheidsambities van het park. Om te voorkomen dat vele duizenden ijsjes over de houdbaarheidsdatum zouden gaan, zijn ze aangeboden aan groothandels.

Zo kreeg Budget Food Zwijndrecht afgelopen week dozen vol met Efteling Push-Ups binnen, blijkt uit een bericht op social media. "Wie ga jij vandaag trakteren op zo'n ouderwets lekker Push-Up-ijsje?", luidde de promotietekst.



Uitverkocht

De prijs: 0,25 euro per stuk, een fractie van de originele verkoopprijs. Voor 25 euro konden klanten dus honderd ijsjes mee naar huis nemen. Inmiddels zijn ze in Zwijndrecht allemaal uitverkocht.