Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Grote brandoefening in Attractiepark Slagharen: darkride vol met rook

Attractiepark Slagharen heeft een brand gesimuleerd in de attractie Red Bandits Adventure. De darkride in het Overijsselse pretpark stond afgelopen weekend vol met rook voor een grote brandoefening. Daar deden zaterdag tien brandweerkorpsen uit de omgeving aan mee.

Ze hielden een brandweerwedstrijd in de koepel van de attractie, waar bezoekers normaal gesproken een boottocht maken door taferelen uit het Wilde Westen. "Tijdens werkzaamheden aan de attractie is er brand ontstaan", meldt de brandweer over het bedachte scenario.

"Twee medewerkers waren daar bezig, waarvan er één buiten was gekomen en de ander nog binnen was. Een huifkar naast een technische ruimte is in brand gevlogen, met een overslag naar de technische ruimte." Achter de vuurhaard lag het gewonde slachtoffer.



Bemoeienis

Diegene moest vervolgens via een reddingsplank naar buiten gebracht worden. De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door bemoeienis van een personeelslid. "Dit was een pittige opdracht die bij menigeen de nodige zweetdruppels heeft losgemaakt, mede door het prachtige weer."