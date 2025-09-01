Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie

Vijftig scare actors bij horrorbeleving in Enschede: Het Verloren Vliegveld

VIDEO Een evenementenlocatie in Enschede verandert op vrijdag 31 oktober in een huiveringwekkende wereld met tientallen scare actors. De makers beloven "de ultieme horrorbeleving van Oost-Nederland", onder de noemer Het Verloren Vliegveld.

Die naam is niet voor niets gekozen: het evenement vindt plaats bij Vliegveld Twenthe. Bezoekers maken een angstaanjagende wandeltocht "door de oude brandweerkazerne, ondergrondse bunkers, shelters, een hangar, een bosgebied en de verlaten landingsbaan", zeggen de initiatiefnemers.

Ze willen "het grootste halloween-evenement in de regio" neerzetten, met naast ruim vijftig scare actors ook "professionele effecten en indrukwekkende decors". Naast de wandelroute zijn er extra belevingen, waaronder spookhuis Bunker of Terror en het fotopunt Scare Shot.



Dertien wetenschappers

Het achtergrondverhaal gaat over geheime experimenten op een militair terrein. In 1978 zijn dertien wetenschappers spoorloos verdwenen. Jaren later gaan de poorten opnieuw open. In de verlaten gebouwen en hangars duiken acteurs op "om je het angstzweet op het voorhoofd te jagen".



Het Verloren Vliegveld is open van 18.00 uur tot middernacht. Toegangskaarten kosten online 15,60 euro. Voor het haunted house moet 7,60 euro bijbetaald worden. Het gaat om een initiatief van AvonturenEvents.nl. De adviesleeftijd is 16 jaar en ouder.