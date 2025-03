Efteling

Efteling-bezoeker springt uit Gondoletta-bootje, personeel wacht hem op

Een brutale Efteling-bezoeker heeft zondagmiddag voor consternatie gezorgd door uit een bootje van de Gondoletta te springen. De knul maakte iets voor 13.00 uur een vaartocht in de attractie. Richting het einde, bij de spoorbrug aan de kant van restaurant Kashba, had hij er kennelijk geen zin meer in.

Hij deed een poging om vanuit zijn bootje op de brug te springen, maar dat mislukte, vertellen ooggetuigen aan Looopings. De jongen kwam in het water terecht, waarna hij zelf op het droge moest klimmen.

Een Efteling-medewerker wachtte hem op de kant op. Ook de beveiliging werd ingeschakeld. Bij de uitgang van de attractie stonden bewakers klaar voor de groepsgenoten van de springer. De Gondoletta stond door het voorval zo'n tien minuten stil.