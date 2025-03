Efteling

Efteling knapt drie sprookjes op: Pinokkio, Chinese Nachtegaal en Rode Schoentjes

De Efteling is deze maand aan het werk op vier plekken in het Sprookjesbos. Naast de bouw van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt vindt onderhoud plaats bij drie bestaande taferelen: Pinokkio, De Chinese Nachtegaal en De Rode Schoentjes.

Bij Pinokkio werd de vijver met de monstervis begin deze drooggelegd voor schoonmaakwerk. Die klus is inmiddels afgerond. In het geval van De Rode Schoentjes kregen verschillende onderdelen een schilderbeurt. Er is ook aandacht voor de achterzijde van het decor, dat straks zichtbaar is vanuit de kamers van het nieuwe Efteling Grand Hotel.

De renovatie, die begon op maandag 3 maart, moet op zaterdag 15 maart afgerond zijn. Sinds maandag 10 maart is De Chinese Nachtegaal tijdelijk niet toegankelijk. Het overdekte sprookje zal eveneens komend weekend weer te bewonderen zijn.



Hans en Grietje

De sluitingen worden niet aangekondigd op de online onderhoudskalender van het attractiepark: de Efteling vindt dat ze niet veel impact hebben op het publiek. Grotere klussen, zoals bij Doornroosje en Hans en Grietje, werden eerder wel vermeld op de openbare kalender.