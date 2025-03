Efteling

Wat ligt er allemaal in het Efteling Museum? Medewerker geeft audiotour

Het Efteling Museum ligt vol met bijzondere voorwerpen uit de rijke historie van het 73 jaar oude attractiepark, maar waar komen alle relikwieën nou precies vandaan? Dankzij een nieuwe audiotour wordt van een heleboel elementen duidelijk welke plek ze ooit in de Efteling hebben gehad.

Het museum, geopend in 2003, bevindt zich op het Anton Pieckplein. Sommige decorstukken zijn makkelijk te herkennen, terwijl andere onderdelen waarschijnlijk zelfs door de meest doorgewinterde Efteling-fans niet thuisgebracht kunnen worden.

Met name het achterste gedeelte van het pand - het Wonder Depot - is een rariteitenkabinet vol met borden, mallen, maskers, beelden en andere Efteling-items. Efteling-vormgever en -kenner Patrick van den Nieuwenhuizen biedt uitkomst. Hij gaf de heren van de podcast Kleine Boodschap onlangs een anderhalf uur durende auditieve rondleiding door het museum.



Boomschors

Daarbij onthulde hij de herkomst van een groot aantal mysterieuze objecten. Voorbeelden van opvallende voorwerpen zijn stukken boomschors uit Droomvlucht, kunstplanten uit De Indische Waterlelies, een oosterse zuil uit Fata Morgana, vlaggetjes uit het poppentheater en de mal van het lichaam van Oermoeder Lot uit het Lavenlaar.



Van den Nieuwenhuizen onthult dat verschillende tentoongestelde koppen van Efteling-bewoners - de witte exemplaren - niet uit het park komen, maar speciaal voor het museum gemaakt zijn. Hij legt ook uit waarom er een laagje klei over een beeld van de Kleine Zeemeermin zit en waarom een gigantisch Langnek-hoofd nooit gebruikt kon worden in het Sprookjesbos.



Onherstelbaar beschadigd

Verder gaat het over het verhaal achter Baby Gijs, die bij een restauratiepoging per ongeluk onherstelbaar beschadigd raakte. Een Fata Morgana-pop blijkt een proefmodel te zijn voor een concept dat nooit is doorgevoerd, waarbij de animatronics zouden fungeren als marionetten met kabels in het plafond.



De oude Fakir in het museum is een origineel exemplaar. Een andere Fakir is ooit in brand gestoken, vertelt Van den Nieuwenhuizen. De vormgever komt eveneens materiaal tegen dat hij ooit zelf heeft geknutseld, zoals een stokstaartje uit PandaDroom.



Opvulling

Opvallend genoeg hebben niet alle rekwisieten een Efteling-link: de kenner geeft toe dat meerdere decoraties alleen ter opvulling neergezet zijn. De audiotour kan gebruikt worden tijdens een wandeling door het museum, maar de podcast is ook geschikt om elders te luisteren.