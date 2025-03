Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland biedt excuses aan voor fout bij verkoop achtbaanwielen

Plopsaland De Panne heeft fans per ongeluk misleid bij de verkoop van achtbaanwielen. Het Vlaamse pretpark bood de afgelopen maanden wielen aan van de spectaculaire rollercoaster The Ride to Happiness, inclusief echtheidscertificaten. In werkelijkheid blijkt het in meerdere gevallen te gaan om wielen van andere attracties.

Plopsaland verkoopt wielen in vijf verschillende formaten: extra klein voor 50 euro, klein voor 100 euro, middelgroot voor 150 euro, groot voor 250 euro en extra groot voor 500 euro. Een Franstalige fan, Anthony Stewart, ontdekte de blunder dankzij een reactie van een Plopsa-personeelslid.

Hoewel een winkelmedewerkster hem meermaals verzekerde dat het écht om authentieke Ride to Happiness-wielen ging, kreeg hij via een andere werknemer te horen dat hij in werkelijkheid een wiel van de lanceerachtbaan Anubis The Ride in handen had. Daarop trok Stewart aan de bel via social media.



Oplichting

In een TikTok-video beschuldigt hij het Vlaamse pretpark van oplichting. De fan laat zien hoe hij wordt voorgelogen in de shop en hoe de naam van de attractie ook foutief op de kassabon staat. Hij spreekt over "schandalige praktijken". Een Plopsa-woordvoerder gaat nu door het stof.



"Door een interne vergissing zijn wielen van andere attracties verkocht als wielen van The Ride to Happiness", geeft de voorlichter toe in gesprek met Looopings. "We betreuren dit voorval. Bij twijfel van de herkomst van het wiel kunnen fans contact met ons opnemen."



Aangepast

Wanneer blijkt dat iemand inderdaad een wiel heeft gekocht dat toch niet afkomstig is van The Ride to Happiness, betaalt Plopsaland - op vertoon van de kassabon - het aankoopbedrag terug. De benaming op de bon is inmiddels aangepast.