Opknapbeurt voor racebaan Europa-Park: nieuw thema

Europa-Park introduceert een nieuw thema bij de racebaan in het Engelse themagebied. Vanaf aankomend seizoen staat de Silverstone-Piste in het teken van Grand Prix of Europe, de bioscoopfilm rond de mascottes van Europa-Park. In een promotievideo is te zien hoe de karretjes worden opgeknapt.

Ze krijgen een nieuwe laag verf en speciale bestickering, in de stijl van de film. Grand Prix of Europe gaat over de vrouwelijke muis Edda en haar idool, autocoureur Ed. Edda droomt ervan om zelf een coureur te worden. Als de vijftigste Europese grand prix nadert, ziet ze haar kans schoon. De première vindt in de zomer plaats.

De Silverstone-Piste staat al vijftig jaar in Europa-Park: het was één van de eerste attracties in openingsjaar 1975. Het verhaal achter Grand Prix of Europe komt in 2025 ook terug in een andere attractie: de nieuwe interactieve darkride Ed & Edda Grand Prix Edventure staat eveneens in het teken van de animatiefilm.