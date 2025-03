Parc des Combes

Frans pretpark opent bijzondere nieuwe attractie in 2026: Europese primeur

Een Frans pretpark opent volgend jaar een nieuwe attractie die nog nergens anders in Europa te vinden is. Bezoekers van Parc des Combes kunnen in 2026 een ritje maken in een 16 meter hoge wave twist van de Zwitserse fabrikant RES Rides. Volgens het park gaat het om "een helse machine".

Waaghalzen nemen plaats op een langwerpig platform met twee cirkelvormige gondels. Tijdens de rit beginnen de gondels én het platform te tollen, terwijl het onderstel heen en weer glijdt over een 85 meter lange achtbaanrail.

"Een unieke attractie die ervoor zorgt dat je niet meer weet wat boven of onder is", meldt Parc des Combes. De ervaring voelt als "een wilde wervelwind met snelheid, hoogte en onvoorspelbare rotaties".



New York

De minimumlengte bedraagt 95 centimeter. Naar verwachting is de toevoeging eind juni 2026 gereed. RES Rides verkocht de wave twist tot nu toe aan slechts één ander park: Adventureland in de Amerikaanse staat New York.