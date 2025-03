Skyline Park

Duits pretpark wordt voor één dag een kermis

Een pretpark in het zuiden van Duitsland fungeert dit jaar voor één dag als een kermis. Skyline Park zal op zaterdag 5 juli gratis toegankelijk zijn: bezoekers betalen geen entree. In plaats daarvan kunnen ze losse tickets aanschaffen per attractie, net als op kermissen gebruikelijk is.

"Ja, je leest het goed: er is gratis toegang voor iedereen, kom gewoon langs!", staat in een aankondiging op social media. "Je betaalt alleen per rit in de attracties." Kinderattracties kosten 1 euro. Voor de grotere attracties, waaronder de 150 meter hoge zweefmolen Allgäuflieger, moet 4 euro afgerekend worden.

Skyline Park noemt het systeem "flexibel en eerlijk" "Je bepaalt zelf welke attracties je wil doen en je betaalt alleen daarvoor." In het park staan zeven achtbanen, waaronder familieachtbaan Berg & Tal Hetz, powered coaster Sky Dragster, loopingachtbaan Sky Wheel en spinning coaster Sky Spin.



Sky Rafting

Andere noemenswaardige attracties zijn wildwaterbaan Sky Rafting, boomstambaan Wildwasserbahn, inverting frisbee High Fly, vrijevaltoren Sky Fall, spookhuis Geisterbahn, booster Sky Circle, katapult Sky Shot, condor Sky Twister, centrifuge Zero Gravity en een ruim 40 meter hoog reuzenrad.



De kermislink is niet toevallig: Skyline Park wordt sinds de opening in 1999 gerund door de familie Löwenthal, een kermisfamilie. Men breidt het attractieaanbod regelmatig uit met kermisattracties, die tijdelijk of permanent een plek krijgen op het terrein.