Phantasialand

Phantasialand geeft tekst en uitleg over uitbreidingsplannen: 'Specifiek gericht op langere verblijven'

Phantasialand speelt open kaart over ambitieuze uitbreidingsplannen. Het Duitse pretpark probeert de lokale en regionale politiek er al jaren van te overtuigen om een grote uitbreiding goed te keuren. Tevergeefs, want tot nu toe hebben de autoriteiten de plannen altijd tegengehouden.

Met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in aantocht gloort er eindelijk hoop voor het attractiepark. Het management van Phantasialand grijpt dat moment aan om tekst en uitleg te geven over wat precies de bedoeling is. In gesprek met dagblad Kölner Stadt-Anzeiger doet Phantasialand-manager Ralf-Richard Kenter (55) uit de doeken wat men hoopt te verwezenlijken.

Kenter geeft aan dat Phantasialand in de huidige vorm weliswaar een succes is, maar hij benadrukt dat het bedrijf pas toekomstbestendig zal zijn als er meer plek komt voor verblijfsaccommodaties. "De concurrentie tussen de grote attractieparken zal worden bepaald door wie zich blijvend kan positioneren als bestemming voor een korte vakantie."



Een kwart

Phantasialand heeft nu al drie hotels. "Om de levensvatbaarheid van onze locatie op de lange termijn veilig te stellen, moeten we het aandeel overnachtende gasten verhogen tot ongeveer een kwart. Hiervoor zijn aanvullende diensten nodig, specifiek gericht op langere verblijven." Een groter grondgebied is dan noodzakelijk.



Wie een korte vakantie boekt naar Phantasialand, accepteert volgens Kenter een langere reistijd en geeft drie tot vier keer zo veel uit als reguliere bezoekers. "Deze vakantiegangers zijn nodig om de voortdurende investeringen in Phantasialand te financieren." De manager geeft aan voort te willen borduren op het succes van themahotel Charles Lindbergh, gelegen bij achtbaan F.L.Y. in parkdeel Rookburgh.



Nederland

Meer dan de helft van de hotelgasten komt uit Nederland, België en Frankrijk. "De aantrekkingskracht reikt dus veel verder dan onze regio. Als we dit al kunnen bereiken met onze zeer beperkte mogelijkheden op de huidige locatie, denk ik dat iedereen kan uitkijken naar wat we gaan ontwikkelen op de uitbreidingslocatie."



Naast nieuwe verblijfsaccommodaties denkt Phantasialand aan de realisatie van een waterpark en een theater- en concertzaal. De exacte bouwplannen worden later vastgesteld. Waarschijnlijk neemt de ontwikkeling zo'n drie jaar in beslag. Het bedrijf weet al wel dat de uitbreiding kan zorgen voor 830 nieuwe banen. Nu werken er nog zo'n 1800 mensen bij Phantasialand.



Natuur

Het park hoopt groen licht te krijgen na de verkiezingen in september, al is de kans groot dat milieugroeperingen gaan proberen om het project tegen te houden. Zij klagen over de verdwijning van een bosgebied. Manager Kenter benadrukt dat de plannen "in de grootst mogelijke harmonie met de natuur en het milieu" zijn opgesteld.



Er werden alternatieve locaties bekeken, waaronder een parkeerterrein aan de oostkant van het huidige park. Die plek is vanwege emissieregels echter niet geschikt. Bovendien zou deelstaat Noordrijn-Westfalen in ruil voor de uitbreiding van 14 hectare circa 38 hectare aan bos in handen krijgen, dat nu nog eigendom is van Phantasialand.