Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris probeert videoprojectors te camoufleren

Disneyland Paris doet een poging om de videoprojectors in Main Street U.S.A. te camoufleren. Tijdens de dagelijkse avondshow Disney Tales of Magic wordt tegenwoordig ook gebruikgemaakt van projecties op de gebouwen in Main Street. Tot nu toe was de apparatuur daar duidelijk zichtbaar.

Recentelijk zijn er thematische elementen toegevoegd om de technische onderdelen meer aan het zicht te onttrekken. Zo verscheen boven restaurant Walt's een grijsgroen dak met drie ramen in Victoriaanse stijl. Ook het dak van winkel Disney & Co werd voorzien van een extra uitbouw in thema.

Elders zijn projectors verstopt in bakken of achter omlijstingen. Disney Tales of Magic ging in januari in première. Het is voor het eerst dat Disneyland Paris ook beelden projecteert op de Main Street-façades. Voorheen waren alleen projecties zichtbaar op het kasteel van Doornroosje.