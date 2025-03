Disneyland Paris

Interactieve Star Wars-robots komen naar Disneyland Paris

In Disneyland Paris gaan dit jaar interactieve Star Wars-robots rondwandelen. Disney heeft kleine, zelflerende animatronics ontwikkeld voor het Star Wars-universum, zogeheten BDX-droids. Ze waren eerder al te zien in het Amerikaanse Disneyland in Californië.

In 2025 brengen de droids ook een bezoek aan Disneyland Paris. Dat heeft Disney bekendgemaakt op een presentatie tijdens de Amerikaanse technologiebeurs SXSW: The Future of World-Building at Disney. Precieze data zijn nog niet bekend.

Naast Disneyland Paris kunnen bezoekers van Walt Disney World in Florida en Tokyo Disneyland in Japan zich verheugen op de komst van de mini-animatronics. De droids zullen eveneens een rol spelen in de nieuwe Star Wars-film The Mandalorian and Grogu, die in 2026 verschijnt.



Vliegsimulator

Disneyland Paris heeft drie Star Wars-attracties: vliegsimulator Star Tours: The Adventures Continue, rollercoaster Star Wars Hyperspace Mountain en meet-and-greet-locatie Starport: A Star Wars Encounter.



Voor het Walt Disney Studios Park was aanvankelijk een volledig Star Wars-gebied aangekondigd, maar dat project is uiteindelijk vervangen door een Lion King-gedeelte.