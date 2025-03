Puy du Fou (groep)

Omwonenden blijven vechten tegen Puy du Fou in Engeland: zorgen over giftige stoffen

Buurtbewoners blijven proberen om een stokje te steken voor de komst van een nieuw themapark in Engeland. Nadat eerder al aan de bel werd getrokken vanwege de extreemrechtse achtergrond van de initiatiefnemers, gooien omwonenden het nu over een andere boeg. Ze waarschuwen voor ernstige gezondheidsrisico's.

Het Franse themapark Puy du Fou wil een vestiging openen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens buurtvereniging North Oxfordshire Resident Action (NORA) zouden bezoekers daar last kunnen krijgen van "giftige uitstoot", zo schrijft men in een verklaring. De reden: even verderop ligt de afvalverbrandingsinstallatie Ardley ERF.

"Het is bekend dat de neerslag van verbrandingsovens giftige zware metalen, giftige chemicaliën en kankerverwekkende stoffen bevat", aldus de vereniging. Het publiek zou blootgesteld worden aan stoffen als stikstofoxiden, ozon en ultrafijne deeltjes, die hart- en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.



Hersenschade

NORA wijst verder op "een verhoogd risico op kanker, geboorteafwijkingen, hersenschade, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, luchtwegaandoeningen en andere ernstige nadelige gezondheidseffecten".



Men citeert een Londense hoogleraar moleculaire biofysica die zegt dat bezoekers van Puy du Fou onder bepaalde weersomstandigheden en bij bepaalde materialen in de verbrandingsoven bedekt zullen worden door een rookpluim, die naast gezondheidsproblemen ook een enorme stank met zich kan meebrengen.



Oxfordshire

Puy du Fou wil zich vestigen in graafschap Oxfordshire, in de buurt van de plaats Bicester. Daar moet een park gebouwd worden ter waarde van vele honderden miljoenen euro's, goed voor zo'n drie miljoen jaarlijkse bezoekers. Ondanks de zorgen en waarschuwingen ziet het Franse bedrijf geen reden om het project te staken. Er wordt toegewerkt naar een opening in 2029.