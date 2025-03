House of Erika Lust

Attractie in Barcelona staat in het teken van erotiek: het adres is geheim

In de Spaanse stad Barcelona is sinds kort een toeristische attractie te vinden die volledig draait om erotiek. Bezoekers van House of Erika Lust ontdekken een multizintuiglijke ervaring gebaseerd op seks, porno en sensualiteit, verspreid over ruim 1000 vierkante meter. Het concept werd ontwikkeld door Erika Lust (48), een Zweedse pornoregisseuse.

Lust staat bekend om haar vrouwvriendelijke werk, met pornofilms vanuit een vrouwelijk perspectief. De beleving in Barcelona bestaat uit videoprojecties en virtual reality, onder meer gebaseerd op fantasieën die zijn ingestuurd door fans.

Bij het VR-gedeelte, dat zo'n vijftien minuten duurt, kan men kiezen uit expliciete en minder expliciete varianten. De initiatiefneemster noemt het "'s werelds eerste erotische meeslepende ervaring die kunst, digitale installaties en porno combineert".



Stigma's doorbreken

Voor de technologie werkte ze samen met de firma Layers of Reality. De attractie bestaat uit digitale kunst: er zijn geen liveoptredens. Bezoekers hoeven ook niet mee te doen aan seksuele activiteiten. Lust wil naar eigen zeggen stigma's doorbreken. Ze hoopt het concept binnenkort in meer landen te kunnen aanbieden.



House of Erika Lust bevindt zich in de wijk El Poblenou. De exacte locatie wordt niet openbaar gecommuniceerd: wie een ticket koopt, krijgt het adres 24 uur op voorhand. Dat moet bijdragen aan de mysterieuze sfeer. Kaarten zijn beschikbaar voor tijdvakken tussen 21.30 en 23.00 uur, op woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. Het standaardtarief bedraagt 24 euro.