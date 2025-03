Chessington World of Adventures Resort

Familieachtbaan verdwijnt uit Engels attractiepark: decorstukken onder de hamer

Een Engels pretpark neemt na ruim tien jaar afscheid van een familieachtbaan, maar fans kunnen een blijvende herinnering in huis halen. Chessington World of Adventures veilt oude onderdelen van de Scorpion Express, een powered coaster uit 2014. In de zomer van 2022 vonden de laatste ritjes plaats.

Sindsdien staat de achtbaan stil. Onlangs werd een vergunning aangevraagd om de attractie te vervangen. Deze week gaan verschillende decorstukken en andere rekwisieten onder de hamer.

Liefhebbers kunnen bieden op 34 verschillende items, waaronder heel veel borden en meerdere sculpturen van schorpioenen. Ook het originele controlepaneel gaat onder de hamer. Daar is inmiddels al 1200 pond op geboden, zo'n 1400 euro. Het startbod voor het eerste karretje van de achtbaantrein bedraagt 2500 pond, bijna 3000 euro.



Nepbiedingen

Bieden kan via de webwinkel van Chessington, tot maandag 17 maart. Inschrijven kost 5 pond, ongeveer 6 euro. Daarmee wil men voorkomen dat er nepbiedingen binnenkomen. Na afloop van de veiling moeten de spullen binnen drie weken opgehaald worden, in overleg met het park.