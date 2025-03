Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen

Video: pretpark in Oostenrijk test nieuwe achtbaan Helios

Een spectaculaire nieuwe achtbaan in Oostenrijk maakt testritten. Attractiepark Fantasiana is bezig met het testen van Helios, een attractie van het type stryker coaster. Op social media verscheen een video waarin te zien is hoe een trein een volledige ronde maakt.

Dat duurt zo'n 45 seconden. "De eerste testritten bij Helios zijn begonnen en het weer en de sfeer konden niet beter zijn", schrijft Fantasiana. Helios telt drie inversies. Het gaat om de tweede stryker coaster van fabrikant Mack Rides, na de vorig jaar geopende Voltron Nevera in Europa-Park.

Een stryker coaster is een doorontwikkelde versie van de bigdipper. Dat type kennen we onder meer van Lost Gravity in Walibi Holland. Fantasiana opent de poorten op zaterdag 12 april. De openingsdatum van Helios is nog niet bekend.