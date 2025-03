Disneyland Paris

Kunstwerken uit Disney-hotel gebundeld in boek: 272 pagina's

Disneyland Paris brengt in juni een boek uit voor Marvel-fans. Onder de noemer Disney Hotel New York - The Art of Marvel: The Complete Art Collection worden de kunstwerken uit het Marvel-themahotel gebundeld. Het boekwerk telt 272 pagina's.

Hotel New York bevat één van de grootste collecties aan Marvel-kunst ter wereld. "Het is een droomwereld voor elke Marvel-fan", staat in de beschrijving van het boek. "Dankzij muren vol posters, stripboekomslagen en beelden, met herkenbare kleuren en objecten uit het Marvel-universum, voelen gasten zich in dit kunstzinnige hotel als een echte superheld."

Het Engelstalige boek zet zowel het interieur als de kunst in de schijnwerpers, met teksten van Jess Harrold. Disney Hotel New York - The Art of Marvel: The Complete Art Collection is nu al voor 60 dollar te bestellen via Amazon, iets meer dan 55 euro. Als verschijningsdatum noemt men dinsdag 10 juni.



2021

Het hotel opende in 1992, het Marvel-thema werd in 2021 geïntroduceerd. Er is destijds bewust gekozen om bezoekers niet onder te dompelen in echte Marvel-werelden. In plaats daarvan staat het complex dus in het teken van Marvel-kunst, met meer dan 350 verschillende werken. Tot op de dag van vandaag heeft Disneyland Paris het enige hotel met een Marvel-thema in de wereld.