Wildwood Kent

Engels dierenpark leert bizons hoe ze zichzelf kunnen vaccineren

Een dierenpark in Engeland heeft een ingenieuze en diervriendelijke manier gevonden om bizons te vaccineren. De dieren in Wildwood Trust in Kent moeten af en toe een spuit krijgen. In het verleden gebeurde dat door met pijlen te schieten.

Voor de bizons kon dat behoorlijk stressvol zijn, vertelt gedragsdeskundige Becky Copland in een video. Daarom zijn bizons getraind om ze met de hand te kunnen vaccineren. Het Wildwood-team wilde echter nog een stapje verder gaan.

Inmiddels is het gelukt om de dieren te leren hoe ze zichzelf kunnen vaccineren. De bizons leunen daarvoor tegen de injectiespuit aan. In een video laat het park stap voor stap zien hoe het trainingsproces is verlopen. Daarbij zijn spuiten zonder naalden gebruikt: de dieren raken gewend aan de spuit, zonder geprikt te worden.



Maatstaf

"Nu we zien wat voor een verschil deze methode kan maken, hebben we besloten dat dit voortaan onze maatstaf is voor diertrainingen.", zegt Copland. Ze hoopt de procedure in de toekomst ook toe te kunnen passen bij bijvoorbeeld wolven.