Madurodam

Nieuwe darkride Madurodam heet De Windjager: 'Reis vol onverwachte wendingen'

De nieuwe darkride van Madurodam krijgt de titel De Windjager. Het Haagse themapark opent komende zomer een overdekte familieattractie van fabrikant ETF Ride Systems, met ronddraaiende voertuigen. Bezoekers ervaren hoe Nederland al eeuwen de kracht van de wind weet te benutten, zegt een woordvoerster.

Inzittenden komen terecht in "een reis vol onverwachte wendingen en indrukwekkende visuele effecten en bewegende decors". Madurodam zorgt voor "een unieke combinatie van beweging, sensatie en storytelling". "Met De Windjager nemen we onze bezoekers op een unieke en verrassende manier mee in de kracht van de wind."

In het park staan al jaren verschillende binnenattracties, maar tot nu toe gaat het om vrij statische belevingen. Dit keer wordt gebruikgemaakt van echte karretjes. "De attractienaam is een verwijzing naar de wind en hoe Nederland al eeuwen de wind weten te vangen", meldt de voorlichtster.



Rivierenland

Eind vorig jaar ging de bouw van start. De openingsdatum staat nog niet vast, maar Madurodam-directeur Sander Gielen vertelde onlangs in gesprek met Looopings dat gemikt wordt op 1 juli 2025. De darkride maakt deel uit van themagebied Rivierenland, waar ook een spetter- en speelweide wordt gerealiseerd.