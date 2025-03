Efteling

Eerste kamers Efteling Grand Hotel binnenkort te reserveren: voorverkoop start komende week

Het is bijna mogelijk om een kamer of een suite te boeken in het Efteling Grand Hotel. De voorverkoop voor het gloednieuwe Efteling-complex gaat bijna van start: komende week krijgen de eerste geïnteresseerden de kans om een reservering te plaatsen.

Dat staat in een mail aan personen die zich vooraf hebben aangemeld om als eerste te kunnen zijn bij het boeken van een hotelovernachting. De Efteling start met de voorverkoop op dinsdagochtend 11 maart om 10.00 uur, valt te lezen in de digitale nieuwsbrief.

"Het is bijna zover: aanstaande dinsdag 11 maart krijg jij vanaf 10.00 uur exclusief toegang tot de voorverkoop", luidt de tekst. "Je ontvangt op dat moment per e-mail een code waarmee je exclusieve toegang krijgt tot de voorverkoop van het Efteling Grand Hotel."



Prijzen

Abonnementhouders die gebruik willen maken van korting, zullen moeten bellen met het Efteling Contact Center. Men heeft de openingsdatum van het hotel op dit moment nog niet naar buiten gebracht. Ook de prijzen van de kamers zijn nog niet bekend. Naar verwachting liggen die in ieder geval een stuk hoger dan de tarieven van andere Efteling-accommodaties.