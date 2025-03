Hansa-Park

Duits pretpark onthult nieuwe attractie: achtbaan met zes lanceringen

Hansa-Park gaat een achtbaan met zes lanceringen bouwen. In 2026 opent het pretpark in Noord-Duitsland een family coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. De nog naamloze toevoeging wordt 18 meter hoog. Een rit bestaat uit drie voorwaartse en drie achterwaartse lanceringen.

Dat heeft Hansa-Park-directeur en -eigenaar Christoph Andreas Leicht bekendgemaakt in een YouTube-video. De topsnelheid bedraagt naar verwachting 50 kilometer per uur. Een trein zal twintig zitplaatsen tellen. Tijdens de rit wordt circa 570 meter afgelegd.

Het wordt de achtste achtbaan in Hansa-Park, gelegen in themagebied Bezauberndes Britannien. Daar zijn nu al vier attracties te vinden: vrijevaltoren Highlander, botsauto's Mini-Autos, loopingachtbaan Nessie en junior coaster Royal Scotsman.



Portugees paleis

Het attractiepark werkt al jaren aan een project met de werktitel Best Kept Secret. Bij de entree is een gigantisch bouwwerk verrezen: Palacio de Braga, gebaseerd op een Portugees paleis.



Leicht laat doorschemeren dat hij met het aankondigen van de familieachtbaan slechts een eerste deel van het geheim onthuld: Best Kept Secret omvat meerdere attracties.