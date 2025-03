Paultons Park

Efteling-beeldje duikt op bij nieuwe attractie in Engels pretpark

Een element bij een nieuwe attractie in het Engelse pretpark Paultons Park zal Efteling-kenners bekend voorkomen. Het attractiepark werkt aan een interactieve darkride met de naam Ghostly Manor. Voor de entree komt een fontein met opvallende waterspuwers te staan.

De koppen zijn een exacte kopie van een ornament uit de Efteling. In het Kaatsheuvelse sprookjespark is het figuur onderdeel van het Sterrenplein halverwege de Pardoes Promenade. Daar prijkt het decorstuk boven een poort richting een gebied achter de schermen, bij horecapunt Kogeloog.

Wie dacht dat het beeldje door of voor de Efteling gemaakt was, heeft het mis. De waterspuwer blijkt gewoon verkocht te worden bij groothandels. Zo kwam het ontwerpteam van Paultons Park het rekwisiet op het spoor bij de ontwikkeling van Ghostly Manor.



Europa-Park

In Engeland zullen de koppen daadwerkelijk dienen als waterspuwers. Die functie wordt in de Efteling niet gebruikt. Ghostly Manor werd aangekondigd als 's werelds eerste gameplay theater, een creatie van Mack Rides uit Duitsland. Het Duitse Europa-Park opent komende zomer een vergelijkbare attractie.