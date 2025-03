Randers Regnskov

Video: Deense dierentuin voert boa constrictor aan roofdieren

Roofdieren in een Deense dierentuin hebben onlangs mogen spelen met een dode boa constrictor. Dierenpark Randers Regnskov laat zien hoe lynxen zich volledig uitleven met een levenloze slang. Voor de speelse roofdieren is dat een vorm van verrijking, benadrukt het park.

"Je mag niet spelen met je eten, of toch wel?", meldt de dierentuin bij een filmpje van het tafereel. "Wij doen er alles aan om onze dieren te verrijken. Dit kan bijvoorbeeld door het voedsel te verstoppen, zodat dieren moeite moeten doen om het te vinden of te bemachtigen."

Dit keer ging men nog een stap verder, door een slang achter te laten in het verblijf van de katachtigen. "Soms bieden we een voedingsmiddel aan dat ze niet gewend zijn te eten. En dit kan soms leiden tot komische taferelen." Men benadrukt dat de boa in het park is gefokt en al geëuthanaseerd was voordat het dier als voedsel werd aangeboden.