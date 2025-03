Efteling

De Efteling zoekt iemand die de entreeprijzen bepaalt

Wat moet een kaartje voor de Efteling de komende jaren kosten? De Efteling heeft een bijzondere vacature openstaan: men is op zoek naar iemand die zich bezighoudt met het bepalen van de entreeprijzen. Er staat een vacature open voor de productmanager park.

Eén van de taken van de manager is het vaststellen van de tarieven. Verder moet de productmanager de gastenreis verbeteren. "Je vindt de perfecte balans tussen een magische gastbeleving en commerciële groei", staat in de vacaturetekst.

Dat kan door de meerjarenvisie van de directie te vertalen naar een concrete strategie voor het park. "Als productmanager park ben je verantwoordelijk voor het bepalen van entreeprijzen, het opstellen van (bezoekers)begrotingen, het monitoren en bijsturen van de commerciële resultaten ten aanzien van entreetickets."



Winter en Zomer Efteling

Andere taken zijn het analyseren van data en het initiëren, creëeren en coördineren van commerciële plannen en strategische projecten. "Denk hierbij aan nieuw te ontwikkelingen gebiedsvisies in het park of producten als de Winter en Zomer Efteling."



Er wordt rechtstreeks gerapporteerd aan directrice Nicole Scheffers, verantwoordelijk voor park en resorts. Het betreft een functie van 32 tot 38 uur per week, met een maandsalaris tussen 4476 en 7047 euro. De Efteling vraagt vijf tot zeven jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie. Solliciteren kan via werken-bij.efteling.com.



53 euro

Anno 2025 varieert de prijs van een Efteling-ticket tussen 38 en 53 euro, afhankelijk van de bezoekdag. Daarmee is het Kaatsheuvelse sprookjespark één van de meest voordelige grote attractieparken in Europa. Europa-Park vraagt bijvoorbeeld maximaal 83 euro per dag, Disneyland Paris 144 euro.