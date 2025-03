Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn grijpt terug op oude naam voor gerenoveerd verkooppunt

Een gevleugelde term uit de geschiedenis van Avonturenpark Hellendoorn maakt een rentree. Het Overijsselse pretpark heeft de afgelopen maanden horecalocatie Bella's Smakbar grondig gerenoveerd. Vanaf aankomend seizoen heet het verkooppunt Eethuis De Elf Provinciën.

Dat is een directe verwijzing naar de vorige naam van het attractiepark: tot de jaren zeventig stond de bestemming bekend als Ontspanningsoord De Elf Provinciën. "Volgend jaar bestaat het Avonturenpark alweer negentig jaar", meldt een woordvoerster. "Voor ons genoeg reden om steeds een beetje meer nostalgie terug te laten komen."

Eethuis De Elf Provinciën bevindt zich naast de overdekte achtbaan Rioolrat, tegenover de interactieve darkride Discovery Club. Er kwamen nieuwe kleurrijke gevels met een stuk meer details dan voorheen, naar een ontwerp van designbureau Skirrgard.



Assortiment

Bij de metamorfose hoort ook een vernieuwd assortiment, met naast reguliere snacks onder meer krokante gefrituurde kip. Bestellen kan via een nieuwe digitale zuil. Er komt eveneens een ijsvenster.



Daarnaast zal het Eethuis één van de drie nieuwe statiegeldautomaten in Hellendoorn huisvesten, waar bezoekers hun lege flesjes en blikjes kunnen inleveren. Avonturenpark Hellendoorn is weer open vanaf zaterdag 5 april.