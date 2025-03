Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn vernieuwt achtbaan Rioolrat: make-over met nieuwe soundtrack en speciale effecten

De Rioolrat in Avonturenpark Hellendoorn heeft een make-over gehad. Het Overijsselse pretpark zorgde deze winter voor verschillende aanpassingen bij de bekende overdekte rollercoaster, waaronder de introductie van een eigen soundtrack. Daarvoor werd samengewerkt met de firma Evrst Music van componist en producent Bastiaan de Waard.

Het Avonturenpark schakelde het bedrijf al vaker in, bijvoorbeeld voor geluidseffecten bij spinning coaster RidderStrijd en de muziek van halloween-event Screams. Nu is men een breder samenwerkingsverband aangegaan, met het opfrissen van de Rioolrat als eerste stap.

De rollercoaster is voorzien van een verhaallijn met bijbehorende thematiek én eigen muziek, geschreven door Evrst Music. Ingenieursafdeling Evrst Engineering zorgde voor een nieuw besturingssysteem voor de showelementen. Zo komen er licht- en geluidseffecten in de tunnels en tijdens de rit.



Perron

"Bezoekers worden volledig ondergedompeld in een vernieuwd avontuur", belooft een woordvoerster. Ze benadrukt dat de Rioolrat "één van de topattracties" in het park is. In de winterperiode zijn ook de entree en de wachtrij grondig aangepakt. Het perron kreeg een opknapbeurt.



De eerste versie van de Rioolrat was operationeel tussen 1991 en 1995. In 1996 opende de huidige versie, gebouwd door de Limburgse fabrikant Vekoma. Na een duistere binnenwachtrij, aangekleed als een vochtig riool, maken passagiers twee ritjes door een donkere hal. Daarbij gaat de trein heel even naar buiten.



Innovatieve showtechniek

Hellendoorn hoopt de komende jaren meer projecten op te kunnen pakken samen met Evrst Music. "We willen de beleving in het park verder versterken met meeslepende muziek, geluidseffecten en innovatieve showtechniek", aldus de voorlichtster. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 5 april.