Dino Experience Park

Dinopark in Gouda introduceert eigen themamuziek

Het componeren van eigen muziek is allang niet meer voorbehouden aan grote attractieparken. Ook in het kleinschalige Dino Experience Park in Gouda klinkt tegenwoordig zelfgemaakte themamuziek. Daarvoor werd een beroep gedaan op een medewerker met muzikale ambities.

Het Dino Experience Park opende in 2020, als aanvulling op een bestaande golfbaan met dinothema. "Eén van onze parkrangers, Luka Rook uit Bergambacht, studeert aan het conservatorium", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Hij heeft een unieke en herkenbare themesong gecomponeerd."

Het nummer draait tijdens openingstijd bij de entree van het park. Componist in spe Rook specialiseerde zich bij zijn opleiding in Enschede in muziekstukken voor games en media. "Ik heb het project als superleuk en leerzaam ervaren", laat hij aan Looopings weten. "Het was een uitdaging om een originele compositie te schrijven die wat weg moest hebben van de legendarische Jurassic Park-muziek."



Beluisteren

Rook hoopt zich in de toekomst in te kunnen zetten voor meer themaparken, zegt hij. Mogelijk wordt de Dino Experience-soundtrack binnenkort nog gepubliceerd op streamingplatforms als Spotify. De track is nu al te beluisteren via Looopings.