Efteling

Van Droomvlucht tot Fabeltjeskrant: twee concerten met de muziek van Efteling-componist Ruud Bos

VIDEO De Efteling-muziek van componist Ruud Bos wordt komend najaar ten gehore gebracht tijdens twee bijzondere concerten. Als huiscomponist van de Efteling was Bos verantwoordelijk voor de soundtracks van onder meer Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. Op zaterdag 8 november vindt een concert plaats in Veenendaal, op zaterdag 6 december is er een concert in Hilversum.

Ook ander werk van Bos zal dan gespeeld worden. Voorbeelden zijn de tunes van De Fabriek, Dagboek van een Herdershond, De Fabeltjeskrant, Paulus de Boskabouter en Bolke de Beer. Het gaat om een samenwerking tussen Stichting Telkens Weer Ruud Bos en harmonieorkest Caecilia.

In Veenendaal kunnen geïnteresseerden terecht in Theater Lampegiet, in Hilversum wordt het oude MCO-gebouw gebruikt, dat tegenwoordig Heuvellaan heet. De organisatoren beloven "een geweldige trip down memory lane". "Het zal de eerste keer zijn dat een harmonieorkest een hele avond Ruud Bos gaat laten klinken."



Gitarist

Caecilia bestaat uit circa vijftig muzikanten, gedirigeerd door Thijs Musch. De presentatie is in handen van Bos-kenner en stichtingsbestuurslid Frank Jochemsen. Als vocalisten verlenen Esther van Hees, Dennis Kroon en Saar Musch hun medewerking. Zoon Ruud Jan Bos speelt al jaren mee met de concerten van Caecilia als gitarist.



Hij richtte de stichting in 2023 op na het overlijden van zijn vader. Eerder presenteerde men al speciale uitvoeringen van het Efteling-werk van de componist, uitgevoerd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Die nummers zijn inmiddels te beluisteren op Spotify en andere streamingdiensten.