Walibi Holland

Exclusieve kans: Walibi Holland opent YoY dag eerder voor fans

De nieuwe Walibi-achtbaan YoY gaat speciaal voor fans één dag eerder open. Het pretpark neemt de dubbele single-rail coaster officieel in gebruik op zaterdag 5 april. Op vrijdagmiddag 4 april vindt een speciaal evenement plaats voor enkele honderden coasterfanaten. Zij kunnen zich vanaf nu online aanmelden.

De avant-première start om 15.00 uur met een gesprek met directrice Mascha Taminiau. Tussen 15.30 en 17.00 uur mogen de aanwezigen onbeperkt ritjes maken op beide YoY-banen: Thrill en Chill. Ze ontvangen ook een speciale pin. Verder zorgt Walibi voor een hapje en een drankje.

"In anderhalf uur aan Exclusive Ride Time krijgt iedereen de kans om YoY op alle posities uit te proberen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Men hoopt op de komst van de meest toegewijde achtbaanfans van Nederland. Ze worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen op social media.



Tweehonderd plekken

De entree bedraagt slechts 5 euro per persoon, inclusief parkeren. Er zijn maximaal tweehonderd plekken beschikbaar. Wie erbij wil zijn, kan vanaf nu een kaartje aanschaffen via de ticketshop van Walibi Holland. De poorten openen om 14.40 uur. Overige attracties zijn op 4 april niet operationeel.



YoY is Europa's eerste single-rail coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction, tevens de bouwer van Walibi's Untamed. Het gaat om achtbanen met een smal, enkel spoor en treinen waarin bezoekers allemaal achter elkaar zitten. Thrill telt maar liefst zes inversies, Chill gaat niet over de kop. De topsnelheid bedraagt 82 kilometer per uur.