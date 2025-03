Kermis

Restyle voor kermisattractie uit 1979: funhouse krijgt Mexicaans thema

Een kermisattractie uit 1979 heeft deze winter een transformatie ondergaan. Het funhouse Zanzibar staat voortaan in het teken van Día de los Muertos, het Mexicaanse feest van de doden. De nieuwe naam luidt Mexico. Men liet zich inspireren door de bekende Pixar-animatiefilm Coco.

Op de aankondiging zijn figuren uit de film zichtbaar. Komende week staat de familieattractie op de kermis in het Amsterdamse Westerpark. Mexico kent een rijke geschiedenis: de attractie ging eind jaren zeventig in première als een loopspookhuis, onder de naam Fluch des Pharao.

Tussen 1987 en 2017 werd de term Das Omen gebruikt. Daarna is het griezelthema onder leiding van Nederlandse exploitanten vervangen door een avonturenparcours. Acht jaar later kwam er opnieuw een make-over, waarbij onder meer gebruikgemaakt wordt van een groot led-scherm, vuurexplosies en watereffecten.



Interactieve wandeltocht

Bij de restyle hoort ook de introductie van led-verlichting. Mexico is eigendom van kermisfamilie Brantenaar. De exploitant belooft "een griezelige interactieve wandeltocht met adembenemende special effects en spannende obstakels". "Loop via de avontuurlijke stranden van Mexico naar de duistere Dag van de Doden", luidt de beschrijving.



Zanzibar







Mexico