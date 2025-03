Efteling

Nu te beluisteren: opnieuw opgenomen Efteling-muziek van Ruud Bos

Tien bekende Efteling-melodieën zijn opnieuw opgenomen door een professioneel orkest. Als eerbetoon speelde de Marinierskapel der Koninklijke Marine onlangs bekend Efteling-werk van de voormalig huiscomponist Ruud Bos, die in 2023 overleed. Het resultaat is nu te beluisteren via een afspeellijst op YouTube.

Looopings maakte in januari al melding van het initiatief van de stichting Telkens Weer Ruud Bos (TWRB). Nu staan nieuwe uitvoeringen van tien bekende Efteling-nummers online: Villa Volta, Vogel Rok, Wonderwoud, Kastelenrijk en Elftentuin uit Droomvlucht en The Harbour, Eastern Jails, Harem, Jungle en Marketplace uit Fata Morgana.

Voor het project werd de hulp ingeschakeld van dirigent Jos Pommer en arrangeurs Jasper Staps, Anton Weeren en Henri Gerrits. "Omdat de arrangeurs de beschikking hadden over de originele manuscripten, klinkt de muziek van Droomvlucht, Fata Morgana, Villa Volta en Vogel Rok authentiek en als een feest van herkenning voor de Efteling-liefhebber", laat de stichting weten.



Lost Tape

Naast de tien bekende nummers staat er één extra muziekstuk in de lijst: een zogenoemde Lost Tape van het Spookslot. Het zou gaan om een soundtrack die Bos componeerde voor een renovatie van de attractie in 1987. De stichting spreekt over "een première van een nooit eerder live uitgevoerde Efteling-compositie."



Na zijn overlijden werd in de kelder van Bos een tape gevonden waar alleen het woord Efteling op stond. "Een medewerker van het Efteling-archief wist te vertellen dat deze muziek in de jaren tachtig gebruikt is voor de tweede versie van de hoofdshow van het Spookslot, dat voorafging aan de Danse Macabre", meldt zoon Ruud Jan Bos.



Onmiskenbaar

"De spooky klanken droegen onmiskenbaar het signatuur van Ruud Bos." Arrangeur Staps heeft de muziek bewerkt voor het harmonieorkest. Het is de bedoeling dat alle tracks binnenkort ook te beluisteren zijn via Spotify en andere streamingdiensten.



De stichting TWRB heeft als doel om het oeuvre van Bos in de schijnwerpers te blijven zetten, als cultureel erfgoed. Men houdt zich onder meer bezig met het archiveren en digitaliseren van de nalatenschap van de componist: in totaal meer dan tweeduizend werken. Ook zijn er plannen voor speciale concerten.