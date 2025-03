Disneyland Paris

Disneyland Paris: Hyperspace Mountain in de steigers, maar attractie blijft open

De twee populairste achtbanen van Disneyland Paris ondergaan momenteel een onderhoudsbeurt. Nadat begin dit jaar Big Thunder Mountain gesloten werd voor een renovatie, vinden nu ook ingrijpende werkzaamheden plaats bij Hyperspace Mountain.

De overdekte Star Wars-rollercoaster blijft tijdens de klus echter wel operationeel. Afgelopen zomer werd al gewerkt aan de achterzijde van de koepel, aan de kant van Star Tours en het Discoveryland Theatre. Nu staat een ander gedeelte van het exterieur in de steigers.

Dit keer verscheen een steigerconstructie bij theater Videopolis en de entree van Hyperspace Mountain. De ingang voor single riders is verplaatst richting de uitgang van de attractie. Voor gebruikers van de Premier Access-rij werd een opening gemaakt in de bouwschuttingen.



2017

Hoewel de opknapbeurt behoorlijk in het oog springt, zwijgt Disney het project vooralsnog dood: er is niet bekendgemaakt wat er precies gebeurt en wanneer het werk afgerond moet zijn. Hyperspace Mountain is de in 2017 geïntroduceerde Star Wars-versie van de legendarische achtbaan Space Mountain uit 1995.