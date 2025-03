Merlin Entertainments

Nieuw evenement in drie Legoland-pretparken: 'Grootste Lego-festival ter wereld'

In drie verschillende attractieparken vindt komend voorjaar een groot Lego-evenement plaats. Legoland Billund in Denemarken, Legoland Windsor in Groot-Brittannië en Legoland Deutschland in Duitsland huisvesten in mei en juni de eerste editie van het Lego Festival.

In de weekenden tussen 3 mei en 8 juni staan speciale activiteiten op het programma, als onderdeel van "het grootste Lego-festival ter wereld". Men zorgt voor vijf interactieve zones waar bezoekers kunnen bouwen, dansen, gamen en uitrusten. "Dit is de plek waar Lego op een epische schaal tot leven komt", valt te lezen in een persbericht.

Het is de bedoeling om er een jaarlijkse happening van te maken, waarbij kinderen voor het eerst in aanraking komen met een festivalsfeer. Buiten Europa wordt het Lego Festival ook gehouden in Californië, Florida, New York en Korea. Wereldwijd introduceert men 49 nieuwe Lego-bouwwerken. Er komen ook speciale fotopunten.



Verenigde Naties

Het initiatief wordt gekoppeld aan de Internationale Dag van het Spelen op 11 juni, een themadag erkend door de Verenigde Naties. In Legoland Deutschland gaan de festiviteiten langer door dan in de rest van de wereld: daar eindigt het festival pas op zondag 22 juni, na de pinkstervakantie.