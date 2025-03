Bobbejaanland

Bobbejaanland brengt eerbetoon aan oprichter met speciale muzikale show

Bobbejaan Schoepen, de oprichter van Bobbejaanland, zou dit jaar 100 zijn geworden. Dat bijzondere moment wordt uitgebreid gevierd in het Vlaamse pretpark. Op zondag 18 mei vindt na sluitingstijd een speciaal muzikaal evenement plaats, als eerbetoon aan de grondlegger: Bobbejaan 100 XL.

Schoepen werd geboren op 16 mei 1925. Honderd jaar en twee dagen later zorgt Bobbejaanland voor een ode aan de beroemde zanger en gitarist, in de theaterzaal waar het in 1961 allemaal begon. Op het podium staan artiesten als Barbara Dex, Nele Paelinck, Otto-Jan Ham, Jan De Smet, Liliane Saint-Pierre, Isabelle A, Alice Toen, Marcel Vanthilt en Los Speedy Bobs.

Het gaat om "een exclusieve XL-versie van de reeds toerende Bobbejaan 100-show", laat de organisatie weten. "Deze bijzondere show staat in het teken van muziek, nostalgie en plezier voor alle fans van Bobbejaan en Bobbejaanland." Er komen eveneens verrassingsacts.



Knipogen

Ook de rest van de dag besteedt Bobbejaanland aandacht aan de oprichter, met "veel knipogen naar zijn werk in het park". Reguliere bezoekers zijn welkom tot 17.00 uur. Bobbejaan 100 XL duurt naar verwachting van 20.00 tot 22.00 uur. Voor de avondshow zijn aparte tickets nodig, die vanaf vandaag online te koop zijn.