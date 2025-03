Kermis

Polyp, booster en draaimolen: Limburgse carnavalswagen draait om kermisattracties

Een imposante carnavalswagen van een Limburgse carnavalsvereniging staat in het teken van kermisattracties. Wagenbouwers van de groep Al-Aaf verwezenlijkten een kleurrijke rijdende kermis, inclusief een werkende polyp, booster en carrousel.

Ook andere kermiselementen kregen een plek op de wagen, waaronder spellenkramen. De groep uit Peel en Maas bouwde in 2025 voor de vierde keer een eigen carnavalswagen. In april begonnen de voorbereidingen.

Het doel was om een grote, indrukwekkende én gedetailleerde wagen op te leveren, vol met bewegende onderdelen. De slogan van de wagen luidt "mit dees nej regels kome wae van unne kaoje kermis thoes", oftewel: met deze nieuwe regels komen wij van een koude kermis thuis.



Optochten

Een 24 minuten durende reportage van Omroep P&M brengt het bouwproces in beeld. De creatie viel in de smaak: bij de optochten in Panningen, Helden, Beringe en Egchel won de kermiswagen de eerste prijs.