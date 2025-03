Gardaland Resort

Video: Gardaland onthult personage in nieuwe attractie Animal Treasure Island

Het Italiaanse pretpark Gardaland laat beetje bij beetje meer zien van de nieuwe attractie Animal Treasure Island, een bootjesdarkride die de oude attractie I Corsari vervangt. In een video is te zien hoe één van de personages in het nieuwe verhaal tot leven komt: Captain Nine Lives.

Animal Treasure Island is een nieuw merk dat wordt ontwikkeld door parkeigenaar Merlin Entertainments. Het is de bedoeling om de figuren later ook te introduceren bij andere Merlin-locaties. Captain Nine Lives wordt gepresenteerd als "een charmante jonge avonturierster".

Animal Treasure Island moet in april af zijn. In de attractie zijn nieuwe speciale effecten én meer dan 250 speakers geïnstalleerd, die moeten zorgen voor een 360 gradenbeleving. Alle 25 scènes kregen hun eigen op maat gemaakte soundtrack, aldus Gardaland.