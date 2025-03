Efteling

Efteling-attractie Villa Volta al dagen onaangekondigd gesloten

Villa Volta in de Efteling is al dagenlang dicht, maar de attractie staat niet op de openbare onderhoudskalender. Het draaiende huis moest vrijdagochtend onverwachts gesloten worden vanwege een technisch defect. Sindsdien zijn de deuren niet open geweest.

Inmiddels is Villa Volta vijf dagen buiten gebruik. Er moet een reparatie plaatsvinden, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "De benodigde onderdelen zijn geleverd, maar ze moeten nog geplaatst en getest worden", legt ze uit. "We weten nog niet precies wanneer de Villa weer opengaat."

Villa Volta, geopend in 1996, vertelt het verhaal van Hugo van den Loonsche Duynen en zijn roversbende de Bokkenrijders. Zijn huis is vervloekt: bezoekers beleven hoe de woonkamer draait. Dankzij een illusie lijkt het alsof het publiek met banken en al over de kop gaat. De techniek - een zogeheten madhouse - komt van de Limburgse fabrikant Vekoma.



Sprookjesbos

Op dit moment zijn ook wildwaterbaan Piraña en waterachtbaan De Vliegende Hollander niet toegankelijk vanwege geplande werkzaamheden. Verder wordt paardenshow Raveleijn tot eind maart niet opgevoerd. In het Sprookjesbos verdween het sprookje De Rode Schoentjes achter bouwhekken.