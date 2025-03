Le Parc du Petit Prince

Opvallende overname: Pools bedrijf is nieuwe eigenaar van Frans pretpark

Een Frans pretpark komt in Poolse handen. De firma Grupa Ptak, bekend als de eigenaar van het Poolse pretpark Mandoria, neemt het Franse attractiepark Le Parc du Petit Prince over. Dat maakt Ptak vandaag bekend. De groep heeft plannen om de Franse bestemming te moderniseren en uit te breiden.

Le Parc du Petit Prince opende in 2006 onder de naam Bioscope, toen als onderdeel van Compagnie des Alpes: de Franse parkengroep bekend van de Walibi-parken en Parc Astérix. Na een sluiting van anderhalf jaar vond in de zomer van 2014 de heropening plaats onder een nieuwe eigenaar: Aerophile.

Dat bedrijf kennen we als de bouwer en soms ook exploitant van luchtballonnen en uitkijktorens in onder meer Disneyland Paris (PanoraMagique), Parc Astérix (L'Aérolaf), Futuroscope (Aérobar) en Isla Mágica (Nao Vigía). Ook in Le Parc du Petit Prince, gelegen in het Oost-Franse departement Haut-Rhin, staat zowel een ballon als een toren van Aerophile.



Nieuw precedent

Nu komt er een Poolse firma aan het roer. "Het betreft de allereerste overname van een buitenlands pretpark door een Pools bedrijf, waarmee een nieuw precedent wordt geschapen voor de binnenlandse entertainment- en toerismesector", meldt Ptak trots in een persbericht.



Le Parc du Petit Prince beslaat 24 hectare. De attracties zijn gebaseerd op het Franse kinderboek Le Petit Prince uit 1943, een modern sprookje geschreven door piloot Antoine de Saint-Exupéry. In Nederland is het boek uitgebracht als De Kleine Prins. Het verhaal gaat over een jonge prins die van planeet naar planeet reist en op die manier diepgaande levenslessen meekrijgt over liefde, vriendschap en de essentie van het bestaan.



Geweldige kans

"De overname van Le Parc du Petit Prince is een geweldige kans voor Mandoria om onze voetafdruk in Europa uit te breiden", zegt eigenaar Albert Ptak. "Met deze overname versterkt Mandoria zijn positie als een vooruitstrevende, innovatieve exploitant van themaparken van wereldklasse."



Sinds de opening in 2021 is Mandoria al meermaals uitgebreid met nieuwe attracties. Begin dit jaar nog werd de family launch coaster Aquila in gebruik genomen. In totaal staan er nu vier rollercoasters. Naar verwachting staat Le Parc du Petit Prince vergelijkbare investeringen te wachten.



Nieuwe achtbaan

De nieuwe eigenaar kondigt alvast één nieuwe achtbaan aan. Die toevoeging moet "de blikvanger" van het park worden. Daarnaast is het de bedoeling om de infrastructuur van het park te upgraden. Naast Mandoria bezit Ptak in Polen ook winkelcentrum Ptak Fashion City en conferentiecentrum Ptak Warsaw Expo.