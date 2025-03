Walibi Belgium

Walibi Belgium belooft grootste poolparty van de Benelux: feest tot na middernacht

Hoewel Walibi Belgium tot begin april gesloten blijft, is het overdekte waterpark Aqualibi wel toegankelijk. Daar vindt deze maand een groot feest plaats, naar verluidt de grootste poolparty van de Benelux. Badgasten kunnen zich voorbereiden op "een elektriserende nacht bij 29 graden".

"Voor één avond zal het waterpark trillen op het ritme van de dj-sets van Kid Noize en DJ Furax, in een sfeer die niet moet onderdoen voor de grootste discotheken", laat Walibi weten. Het evenement duurt van 19.00 tot 01.00 uur.

De line-up bestaat verder uit de artiesten Oswego, Jim Aves en Coastertube. Glijbanen en andere waterattracties zijn gewoon geopend, net als een bar en een eetkraam. Speciaal voor feestgangers wordt gezorgd voor "een indrukwekkende lichtshow, speciaal ontworpen voor dit evenement".



Voorverkoop

Tickets kosten 35 euro in de online voorverkoop. Het aantal beschikbare kaarten is beperkt. Alle plekken voor abonnees zijn al vol. Voor een parkeerkaart moet 11 euro afgerekend worden. Aqualibi is overdag al geopend van 10.00 tot 18.00 uur, zonder feestelijkheden.