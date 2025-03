ZooParc Overloon

ZooParc Overloon reageert op dodelijke brand bij apen: 'Vreselijk nieuws'

ZooParc Overloon heeft vanochtend publiekelijk gereageerd op de brand die maandagavond het leven kostte aan alle doodshoofdaapjes. De Brabantse dierentuin spreekt in een bericht op social media over "vreselijk nieuws". Men benadrukt dat het park vandaag gewoon geopend is.

"De brand was snel geblust, maar tot ons grote verdriet zijn alle zes de dieren overleden", laat ZooParc weten. Ook het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. "Er zijn verder geen andere dieren betrokken."

Het team van de dierentuin is naar eigen zeggen "verslagen door deze gebeurtenis". "De dierenverzorgers zetten zich dagelijks in om de dieren de best mogelijke zorg te geven." Het verliezen van de dieren maakt hen "zeer verdrietig".



Wandelroute

ZooParc bedankt het publiek voor alle steunbetuigingen. Ook brandweer en politie krijgen een compliment, "voor hun snelle en daadkrachtige optreden". Vanwege de brand is de wandelroute gewijzigd. De komende tijd gaat het park bekijken wat er met de verwoeste locatie zal gebeuren.