Walibi Belgium

Walibi Belgium introduceert nieuwe 4D-film in 2025

In Walibi Belgium is dit seizoen een nieuwe 4D-film te zien. De afgelopen jaren konden bezoekers in bioscoopzaal Cinéma 4D kijken naar de productie Los Banditos. Voor de vervanger koos men wederom voor een westernthema.

In 2025 draait Walibi de driedimensionale animatiefilm Wanted Alive, afkomstig van de Belgische distributeur nWave Pictures. Het verhaal gaat over de slimme en vindingrijke jonge vrouw Lori, die haar kostbare goederen naar een stad in het Wilde Westen vervoert.

"Hoewel de lokale marshal haar zijn bescherming heeft aangeboden, zal zijn aanwezigheid weinig helpen wanneer ze in een hinderlaag worden gelokt door drie meedogenloze outlaw-broers", luidt de samenvatting.



Animatiestudio

De vrouw geeft zich echter niet zomaar gewonnen. "Terwijl de bandieten haar door de dorre vlaktes achtervolgen, slaat ze terug." Wanted Alive, geproduceerd door de Britse animatiestudio Red Star, duurt twaalf minuten.



De 4D-bioscoop staat sinds 2005 in Walibi Belgium. Eerder werden films vertoond met de oude Walibi-mascottes en SpongeBob SquarePants. Het pretpark viert vanaf zaterdag 5 april het vijftigjarig jubileum. Later dit jaar opent themagebied Dock World, met de nieuwe familieachtbaan Mecalodon.